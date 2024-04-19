Ростовская блогерша Валя Карнавал показала себя в микрошортах

22-летняя ростовская блогерша и певица Валя Карнавал предстала перед поклонниками в откровенном образе. Она позировала, стоя у стены, в черно-белом костюме. Сверху на ней была приталенная спортивная кофта черного цвета на молнии с короткими рукавами и белой надписью. Звезда расстегнула молнию, слегка приоткрыв часть бюстгальтера.

В дополнение к кофте Валя выбрала микрошорты в тон и кружевные чулки. Она выбрала остроносые туфли на каблуке и с перепонками на щиколотках.

Волосы певица уложила в низкий хвост, отдала предпочтение коричневой губной помаде и подчеркнула глаза широкими стрелками.

Ранее певец SHAMAN в Ростове-на-Дону устроил настоящее шоу-релаксацию. Фанаты опубликовали в Сети ролик с горловым пением музыканта. Выступление получилось очень атмосферным. Поклонники назвали его вокализ мистическим. На сцене конгресс-холла Донского государственного технического университета он исполнил и любимую поклонниками композицию «Я — русский!».