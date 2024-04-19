Крымчанка на «Давай поженимся!» показала необычный денежный ритуал

Участница шоу «Давай поженимся!» Первого канала Диляра, которая приехала из Крыма, рассказала жениху Андрею о своем необычном денежном ритуале.
Она начала удивлять с самого знакомства — преподнесла при встрече пахлаву, на которую тут же положила глаз Роза Сябитова. В ответ невеста получила шикарный букет роз.
Девушка рассказала о предыдущем опыте отношений, а потом преподнесла и свой сюрприз.
Она поделилась ритуалом привлечения денег.
Диляра сказала, что приманивает их прыжками с унитаза. Ей вынесли его, чтобы невеста смогла это продемонстрировать.
«Это я отпускаю желание Вселенной, даю ему сбыться <…> Закрываете глаза, представляете перед собой море денег и прыгаете с ощущением, что желание сейчас сбудется <…> Тогда у вас будет денежное изобилие в жизни», — поделилась героиня шоу.
Лариса Гузеева сказала, что предчувствует последствия после выхода в эфир новой серии «Давай поженимся!».
Участница шоу «Давай поженимся!». Фото: Rutube-канал программы
«Представляю, скольким сантехникам сегодня придется чинить упавшие старые унитазы, вырванные с корнем», — подшучивала ведущая, оценивая оригинальный ритуал.
Жених сказал, что ему понравился этот сюрприз и танец невесты, но выбрал другую.
Ранее еще одна невеста на шоу «Давай поженимся!» рассказала, как случайно узнала об измене мужа. В неподходящий момент она зашла на кухню. Позже измены подтвердил супруг любовницы неверного мужчины.