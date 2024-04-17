Невеста «Давай поженимся!» из Красногорска об измене мужа: «И зачем я пошла на кухню»

Участница шоу «Давай поженимся!» Первого канала из Красногорска рассказала, как узнала, что ей изменяет муж. Позже это подтвердил и супруг любовницы неверного мужчины.

Первым же на измены Екатерине пытался намекнуть друг семьи, почти сразу же этому нашлось подтверждение.

«Муж вышел на балкон общаться по телефону. И зачем я пошла на кухню? Я не знаю, но мне нужно было. Услышала, он сказал ей фразу о том, что он ее любит, с ней хорошо», — вспоминала Екатерина.

Она вклинилась в этот разговор, который сразу же был прерван.

Девушка рассказала о том, что супруг заразил ее инфекционной болезнью, которая передается только через женщину.

«Дорогая, ты же с сестрой летала в Испанию. Это ты!» — сказал неверный.

Через некоторое время в жизни Екатерины появился и муж любовницы. Знакомство состоялось в социальных сетях. Мужчина и сам заподозрил измену, поэтому решил уточнить, что видел рядом со своей возлюбленной именно супруга Екатерины.

Ранее участвовавшая в «Давай поженимся!» ведьма из Ростова перед родами вернула мужа.