Жительнице Барнаула вместе с заказанными онлайн тарелками отправили живого скорпиона

Жительница Барнаула, находящегося в Алтайском крае, была весьма удивлена, когда вместе с заказанными тарелками получила неожиданного гостя — живого скорпиона. Купленную кухонную утварь она ждала из Узбекистана.
Когда женщина открыла коробку, она сразу же заметила живое существо, которое ее напугало. Планов оставлять его у себя у нее не было. Поэтому женщина аккуратно пересадила скорпиона в домик с щебенкой и начала поиск нового дома для экзотического питомца.
Скорпиона захотела принять владелица барнаульского приюта, поскольку она обладает опытом обращения с опасными подопечными.
Скорпион. Фото: Telegram-канал Mash Siberia
Ранее стало известно о том, что в Барнауле 20 апреля пройдет «Модный приговор» для собак, которые смогут поучаствовать в нем вместе со своими хозяевами. Организаторы готовят целую развлекательную программу. В парке «Изумрудный» будет четвероногое дефиле, пройдут и мастер-классы.
Источник: Telegram-канал Mash Siberia.