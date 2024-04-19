Жительнице Барнаула вместе с заказанными онлайн тарелками отправили живого скорпиона

Жительница Барнаула, находящегося в Алтайском крае, была весьма удивлена, когда вместе с заказанными тарелками получила неожиданного гостя — живого скорпиона. Купленную кухонную утварь она ждала из Узбекистана.

Когда женщина открыла коробку, она сразу же заметила живое существо, которое ее напугало. Планов оставлять его у себя у нее не было. Поэтому женщина аккуратно пересадила скорпиона в домик с щебенкой и начала поиск нового дома для экзотического питомца.

Скорпиона захотела принять владелица барнаульского приюта, поскольку она обладает опытом обращения с опасными подопечными.