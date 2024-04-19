Жительнице Барнаула вместе с заказанными онлайн тарелками отправили живого скорпиона

Скорпион. Фото: YouTube-канал «О животных»

Она посадила его в сделанный домик, но не захотела оставлять у себя.

Жительница Барнаула, находящегося в Алтайском крае, была весьма удивлена, когда вместе с заказанными тарелками получила неожиданного гостя — живого скорпиона. Купленную кухонную утварь она ждала из Узбекистана.

Когда женщина открыла коробку, она сразу же заметила живое существо, которое ее напугало. Планов оставлять его у себя у нее не было. Поэтому женщина аккуратно пересадила скорпиона в домик с щебенкой и начала поиск нового дома для экзотического питомца.

Скорпиона захотела принять владелица барнаульского приюта, поскольку она обладает опытом обращения с опасными подопечными.

Скорпион. Фото: Telegram-канал Mash Siberia

Ранее стало известно о том, что в Барнауле 20 апреля пройдет «Модный приговор» для собак, которые смогут поучаствовать в нем вместе со своими хозяевами. Организаторы готовят целую развлекательную программу. В парке «Изумрудный» будет четвероногое дефиле, пройдут и мастер-классы.

Источник: Telegram-канал Mash Siberia.

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