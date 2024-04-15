Барнаульцев приглашают на собачий «Модный приговор»

В Барнауле пройдет собачий «Модный приговор». Для владельцев питомцев и самих животных готовят целую развлекательную программу.

Конкурс запланирован на 20 апреля, он состоится в парке «Изумрудный». Участников ждет четвероногое дефиле, а для хозяев проведут мастер-класс по бытовому послушанию собаки.

Кинологи также научат, как правильно вычесывать шерсть. Организаторы предусмотрели и развлекательную площадку, где можно будет научиться самому делать игрушки для своих питомцев.

Во время мероприятия откроется ярмарка с различными товарами, нужными питомцам.

Ранее стало известно, что один из песиков Натальи Рудовой сильно обеспокоил ее проблемами с ЖКТ. Ей даже пришлось отправить пса в клинику, но сейчас с ним все хорошо. Актриса обожает тойтерьеров. На данный момент у звезды два представителя этой породы.

Источник: Telegram-канал барнаульского парка «Изумрудный».