Стилист рассказал об аксессуарах, которые выдают истинную петербурженку

Весной многие девушки любят обновлять свой гардероб и менять образ. Стилист Евгений Рогач назвал четыре аксессуара, которые выдают истинную петербурженку.
Модный эксперт отметил, что у жительниц Северной столицы есть свои предпочтения.
«В Петербурге работа стилиста обычно подразумевает нетривиальный подход. Я, например, люблю прибегать к эклектике и создавать образы с определенным шармом», — говорит Евгений Рогач.
Он отметил, что петербурженки любят яркие цвета. Они сразу выделяют их на фоне пасмурного города. Как говорит стилист, женщины, живущие в Санкт-Петербурге, обожают покупать аксессуары.
«Фаворитами стали палантины, шарфы, яркие сумки, украшения», — поделился своими наблюдениями эксперт с «Российской газетой».
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