В Ярославле Лепс под «Рюмку водки» смотрел на драку женщин в зале

Последние выступления Григория Лепса не обходятся без скандалов. На концерте музыканта в Ярославле в первых рядах две женщины подрались, когда он исполнял любимую поклонниками песню «Рюмка водки на столе».

В какой-то момент одна из женщин встала и с кулаками набросилась на другую. Во время инцидента Лепс наблюдал за конфликтом и не стал его комментировать.

Разнимать женщин пришлось охранникам, которые присутствовали в зале.

Как сообщили в концертно-зрелищном центре «Миллениум», где проходило выступление, женщины быстро урегулировали спор, который возник на почве личной неприязни.

Еще один скандал на днях произошел на выступлении Григория Лепса в Костроме. Одна из поклонниц подошла к сцене и начала снимать музыканта с близкого расстояния. Он попросил выключить камеру, но фанатка этого не сделала, тогда музыкант ударил по телефону, который упал.

Источник: 76.ru.