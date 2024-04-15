Лепс отбросил телефон из рук фанатки во время концерта

Знаменитый певец Григорий Лепс во время своего концерта в Костроме столкнулся с проблемой: одна из зрительниц не переставала снимать его на телефон, несмотря на его просьбы. В итоге, потеряв терпение, Лепс решил действовать радикально и выбросил телефон из рук поклонницы прямо в зрительный зал.

Эта ситуация стала поводом для обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи поддержали певца, отметив, что подобные случаи мешают артистам полноценно выступать. Другие же осудили его поступок, считая, что знаменитости должны быть терпимыми к своим поклонникам.

Тем не менее, инцидент не повлиял на популярность Григория Лепса. Он известен своим эпатажным и эмоциональным поведением, но зрители продолжают его любить. Возможно, именно эта черта характера делает его таким привлекательным для публики.

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