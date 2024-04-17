Рогов назвал самые модные сумки сезона: «Огромные, миниатюрные, плетеные»

Мода — это искусство самовыражения, и каждый сезон дизайнеры предлагают нам новые захватывающие тенденции. В этом году выбор сумок поражает разнообразием: от огромных до миниатюрных, от классических форм до плетеных материалов. Известный стилист и ведущий Александр Рогов поделился своими мыслями и модными секретами в своем Тelegram-канале.

Огромные сумки — это новый must have сезона. Они удобны, практичны и добавляют образу элегантности и шика. Бренды Prada, Jil Sander, Victoria Beckham, Loewe, Coach предлагают нам огромный выбор моделей, от строгих геометрических форм до мягких и объемных.

Мини-сумки, напротив, идеально подойдут тем, кто ценит минимализм и функциональность. Chanel, Versace, Giorgio Armani, Gucci, Givenchy вдохновляют модниц множеством вариантов: от классических клатчей до сумок через плечо.

Один из самых ярких трендов этого сезона — плетеные сумки. Они добавляют образу легкости и воздушности. Chanel, Sacai, Loewe, JW Anderson, Maison Margiela, Ermanno Scervino, Carven, Tod’s, Bottega Veneta, The Row радуют разнообразием моделей: от классических плетеных сумок до вариаций с необычными деталями и яркими принтами.

В этом сезоне выбор сумок огромен, и каждая модница сможет найти что-то по своему вкусу. Главное — не бояться экспериментировать и следовать собственному стилю.

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