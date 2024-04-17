Сочи стал лучшим курортом для свадебного путешествия с бюджетом в 100 тысяч рублей

Сервис «Яндекс Путешествия» составил список из пяти весенних направлений для свадебных поездок с бюджетом до 100 тысяч рублей. Первое место в рейтинге занял Сочи.

Стоимость авиабилетов из Москвы до города-курорта и обратно начинается с 33 тысяч рублей. В эту сумму обойдется трансфер в период с 24 по 30 апреля. Цена размещения в двухместном номере трехзвездочного отеля на шесть ночей стартует от 8,6 тысячи рублей.

В Сочи весной уже можно найти развлечения на любой вкус. Зачастую молодожены выбирают активный отдых — горы, аквапарки. Если хочется спокойных мероприятий, можно посетить театры и музеи, посмотреть на кубанские достопримечательности, сходить на спа-процедуры.

В пятерку рекомендованных направлений также вошли Казань, поселок Листвянка в Иркутске, Ереван и Баку.

Эксперты отмечают, что длинные выходные на майские праздники — прекрасная возможность познакомиться с новыми местами в своем регионе. Билеты на поезд на эти даты уже доступны, поэтому стоит заранее спланировать поездку.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о том, что отели уже переписали прайсы на летнее размещение. За апартаменты придется отдать на 5-20% больше, чем в прошлом году.

Источник: cnews.ru.