Эконом- и премиум-отдых в Сочи за год подорожали на 5-20%

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о ценах на летний отдых в Сочи.

Он отметил, что ощутимее всего подорожало премиальное размещение. Стоимость номеров в отелях с четырьмя-пятью звездами поднялась на 20%. По словам эксперта, большая часть из них соответствует категории гостиниц с одной-тремя звездами. Сейчас есть нехватка премиальных апартаментов.

Если говорить о бюджетном жилье, то в этом сегменте наблюдается переизбыток. Цены же поднялись на 5-7% по сравнению с прошлым летним сезоном.

Спрос и стоимость растут из-за того, что Сочи остается единственным городом Черноморского побережья, куда можно добраться самолетом.

На данный момент отдых в Крыму на треть дешевле, пишет НСН.

Ранее стало известно о том, что два горнолыжных курорта Сочи закрыли зимний сезон.