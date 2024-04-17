Мать девочки с «маской Бэтмена» перед вылетом в Санкт-Петербург опубликовала семейное фото

Сегодня, 17 апреля, четырехлетняя американка Луна Феннер с «маской Бэтмена» вместе с матерью прилетает в Санкт-Петербург. Первая операция у девочки запланирована на предстоящую пятницу. Перед отправлением в Россию мать Луны поделилась новым снимком и рассказала, почему нужно продолжить серию операций.

Кэрол Феннер призналась, что семья искала различные варианты в заграничных клиниках, но все же выбрала российскую. Серия хирургических вмешательств будет проведена, чтобы придать лицу эстетику.

Это необходимо и из-за того, что маленькая девочка не может полноценно спать.

«Идем в очередной бой. На этот раз в Санкт-Петербурге с доктором Ольгой Филипповой <…> Кожа Луны становится плотной, на лбу много волос, она спит с широко открытыми глазами. Вот почему мы решили ехать к пластическому хирургу. Из всего, что мы нашли, она (Филиппова) — одна из лучших», — написала Кэрол Феннер в своих социальных сетях.

Ранее Филиппова рассказала о том, что во время операции нужно будет удалить оставшийся невус и уродливые рубцы. Хирург будет использовать специальные импланты, с помощью которых можно будет корректировать эстетику лица.

Источник: «КП-Кубань».