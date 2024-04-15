Хирург Филиппова о новых операциях девочки Луны с «маской Бэтмена» в Питере: «Глазки не закрываются»

Четырехлетняя девочка с «маской Бэтмена» возвращается в Россию. На этот раз она приедет в Санкт-Петербург, а не на Кубань. Дело в том, что ей требуется помощь хирурга, который проведет эстетическую пластическую операцию. Новый доктор Луны Ольга Филиппова рассказала, что предстоит пройти маленькой пациентке.

Первая операция в Питере пройдет на этой неделе.