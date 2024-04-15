Хирург Филиппова о новых операциях девочки Луны с «маской Бэтмена» в Питере: «Глазки не закрываются»

Четырехлетняя девочка с «маской Бэтмена» возвращается в Россию. На этот раз она приедет в Санкт-Петербург, а не на Кубань. Дело в том, что ей требуется помощь хирурга, который проведет эстетическую пластическую операцию. Новый доктор Луны Ольга Филиппова рассказала, что предстоит пройти маленькой пациентке.
Первая операция в Питере пройдет на этой неделе.
«Кэрол присылала мне фото спящей Луны, у нее есть дефект век из-за травматичности лазерного вмешательства, то есть глазки полностью не закрываются. Это необходимо исправлять, и мы этим займемся», — сказала врач.
Она также отметила, что на лице остался невус, который нужно убрать. Чтобы удалить с лица уродливые рубцы, хирург будет использовать импланты. Они могут доставлять неудобство, но болевых ощущений не будет.
«Кожа девочки станет как новая», — заверила Филиппова.
Лечение будет проходить в несколько этапов. За первый курс семье придется отдать не меньше 10 тысяч долларов. Это значительно дешевле, чем в США и Израиле.
Ранее СМИ писали о том, что семья не захотела возвращаться в Краснодар из-за «ошибок в лечении», но мать девочки Кэролл Феннер прояснила ситуацию.