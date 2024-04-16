Лазарева* показала танцующую в одиночестве Пугачеву, поздравив ее с 75-летием

Алла Пугачева отметила свой юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Обычно этот день Примадонна проводила в кругу друзей и семьи. Однажды сын Гарри даже испек для именитой мамы пирожки по особому рецепту. Алла Борисовна редко ест мучное, но кулинарные таланты сына оценила, похвалив его за заботу и внимание. На этот раз шоумен Максим Галкин* не стал показывать в микроблоге то, какие подарки 10-летние двойняшки Гарри и Лиза сделали своей маме.

Зато Татьяна Лазарева* обнародовала кадры, на которых Алла Борисовна в одиночестве танцует в своем особняке. Таким образом, юмористка поздравила Примадонну с 75-летием. Певица позировала в узких джинсах скинни, свитшоте в оттенке спелой вишни, который она надела поверх белой блузы, вместо тапочек — кроссовки.

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Как стало известно, это видео было снято еще 1 января 2023 года. Тогда Примадонна отмечала Новый год в кругу друзей. Приехали ли приятели в дом Аллы Борисовны на ее юбилей, неизвестно.

*Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.