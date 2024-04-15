В Якутии из-за генетических отклонений 33 ребенка родились с лишними пальцами

В медико-генетическом центре Якутии рассказали, что за минувшие пять лет в республике появились 33 ребенка с полидактилией. Это патология, при которой на руках или ногах формируются лишние пальцы.

Специалисты связывают такое заболевание с наследственностью. Изолированная полидактилия может передаваться от одного из родителей и не всегда проявляется у ребенка.

Как отмечают врачи, дополнительные пальцы при полидактилии хорошо развиты. Они имеют сухожилия, сосуды и нервные окончания, рассказала заведующая центра РБ № 1 — НЦМ Айталина Сухомясова.

«Клинические проявления <…> могут варьировать от наличия лишнего ногтя или небольшого кожного придатка до полноценного в морфологическом отношении пальца», — цитирует ее «ЯСИА».

Ранее сибирячка рассказала об экстремальном похудении до 37 килограммов. В какой-то момент она поняла, что ей не обойтись без врачебной помощи.