Участвовавшая в «Давай поженимся!» ведьма из Ростова перед родами вернула мужа

Участницей нового выпуска «Давай поженимся!» на Первом канале стала 30-летняя Татьяна из Ростова-на-Дону, которая сразу заявила жениху о том, что она ведьма. В таком статусе девушка иногда подрабатывает — гадает на картах Таро. Однако главного героя Михаила и ведущих она удивила другой историей из своей жизни. На девятом месяце беременности ей пришлось отбивать мужа у его любовницы.

«Я абсолютно случайно, когда убирала дом, на ноутбуке открылся сайт. У нас гостил друг мужа. Там на заставке страничка, где девушка стоит в обнимку с моим мужем. В статусе у нее написано, что выходит замуж за любимого, а у меня девятый месяц беременности», — рассказала участница шоу.

На правой руке пассии возлюбленного оказалось кольцо, которое ее супруг якобы заложил в ломбард, сказав, что у него проблемы с деньгами.

«Это было дичайшее состояние», — вспоминает Татьяна.

Однако она простила неверного мужа. Героиня рассказала ведущим программы, что позже родила еще одного ребенка от этого же мужчины, с которым все же разошлась.

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