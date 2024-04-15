Морвокзал Сочи стал самым фотографируемым местом в апреле

Туристам, приезжающим в Сочи весной, рассказали о достопримечательности, которую обязательно нужно посетить в апреле. Она сейчас самая популярная и у путешественников, и у горожан.

Речь идет о черешневой аллее рядом с Морвокзалом Сочи. Эта локация не уступает краснодарскому парку Галицкого, снимки которого наводнили Сеть в последнюю неделю.

Небольшие деревца черешни покрылись нежно-розовой кроной. Такая весенняя атмосфера привлекает не только туристов, но и местных фотографов.

Деревья в парке были высажены в 2011 году. Сад закладывали Никита Михалков, Олег Меньшиков, есть саженцы Ирины Родниной и Ирины Алферовой. Валерий Сюткин признался, что следит, как растет его черешня, когда бывает в Сочи.

Как говорят агрономы, цветение обычно идет до начала мая, поэтому у курортников еще будет время, чтобы сделать красивый кадр.

Ранее сообщалось о том, что у отдыхающих появится возможность ездить из Сочи в Сухум на «Ласточке».

Источник: sochi1.ru.