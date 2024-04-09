Кулинар из Краснодара научила делать шоколадные яйца на Пасху

Шоколадные яйца. Фото: скриншот видео соцсетей кулинара Элеоноры Киракосян.

Они готовятся из бисквита и шоколада.

Краснодарский кулинар Элеонора Киракосян рассказала хозяйкам, которые хотят удивить своих близких на Пасху, как приготовить шоколадные яйца. Они получаются безумно вкусными и эффектными.

Ингредиенты для теста:

  • 4 желтка;
  • 150 г сахара;
  • 200 г сметаны;
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 столовых ложки какао;
  • 200 г муки;
  • половинка чайной ложки соды.

Для крема:

  • 200 г сливочного масла;
  • 200 г шоколадной сгущенки;

Шоколад:

  • 200 г белого или темного.

Шоколадные яйца. Фото: скриншот видео соцсетей кулинара Элеоноры Киракосян.

Как готовить:

Сначала нужно сделать бисквит. Желтки взбейте с сахаром. В сметану добавьте соду. Когда смесь начнет подниматься, перелейте ее к яичной массе и смешайте. В миску отправьте и растопленное масло. Муку и какао следует смешать, а потом сделать тесто. Массу переложите в форму и отправьте в духовку на полчаса (температура 180 градусов).

Получившийся бисквит измельчите руками, а затем блендером. Добавьте сгущенку и масло, перемешайте до однородности. Затем нужно сформировать яйца.

Их следует насадить на шпажки, обмакнуть в растопленный шоколад и отправить в морозилку на 2 часа. Когда время пройдет, можно украсить посыпкой.

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