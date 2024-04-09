Кулинар из Краснодара научила делать шоколадные яйца на Пасху

Краснодарский кулинар Элеонора Киракосян рассказала хозяйкам, которые хотят удивить своих близких на Пасху, как приготовить шоколадные яйца. Они получаются безумно вкусными и эффектными.
Ингредиенты для теста:
- 4 желтка;
- 150 г сахара;
- 200 г сметаны;
- 100 г сливочного масла;
- 3 столовых ложки какао;
- 200 г муки;
- половинка чайной ложки соды.
Для крема:
- 200 г сливочного масла;
- 200 г шоколадной сгущенки;
Шоколад:
- 200 г белого или темного.
Шоколадные яйца. Фото: скриншот видео соцсетей кулинара Элеоноры Киракосян.
Как готовить:
Сначала нужно сделать бисквит. Желтки взбейте с сахаром. В сметану добавьте соду. Когда смесь начнет подниматься, перелейте ее к яичной массе и смешайте. В миску отправьте и растопленное масло. Муку и какао следует смешать, а потом сделать тесто. Массу переложите в форму и отправьте в духовку на полчаса (температура 180 градусов).
Получившийся бисквит измельчите руками, а затем блендером. Добавьте сгущенку и масло, перемешайте до однородности. Затем нужно сформировать яйца.
Их следует насадить на шпажки, обмакнуть в растопленный шоколад и отправить в морозилку на 2 часа. Когда время пройдет, можно украсить посыпкой.
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