Кулинар из Краснодара научила делать шоколадные яйца на Пасху

Как готовить:

Сначала нужно сделать бисквит. Желтки взбейте с сахаром. В сметану добавьте соду. Когда смесь начнет подниматься, перелейте ее к яичной массе и смешайте. В миску отправьте и растопленное масло. Муку и какао следует смешать, а потом сделать тесто. Массу переложите в форму и отправьте в духовку на полчаса (температура 180 градусов).

Получившийся бисквит измельчите руками, а затем блендером. Добавьте сгущенку и масло, перемешайте до однородности. Затем нужно сформировать яйца.

Их следует насадить на шпажки, обмакнуть в растопленный шоколад и отправить в морозилку на 2 часа. Когда время пройдет, можно украсить посыпкой.

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