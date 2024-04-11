27-летняя сибирячка рассказала о своем похудении до 37 кг на питьевой диете

27-летняя Анастасия Франтенко из Бурятии рассказала о своем неудачном опыте экстремальных диет. Она отказалась от твердой пищи, включив в меню только напитки, а от результата просто взвыла.

У девушки появилось головокружение и боли в желудке, начали выпадать волосы. Она хотела тонкую талию, а довела себя до состояния живого скелета.

Свои эксперименты с питанием она начала четыре года назад, когда ее вес был 75 кг. Завершить диету пришлось по принуждению врачей — ее масса дошла до 37 кило при 189 см роста. Это норма для здорового подростка 11 лет.

К диете девушка пришла, крутя в голове желание добиться модельных параметров. Сибирячку смущал рост, она подумала: если похудеет, будет выглядеть изящнее, прекратятся и насмешки.

Сначала было просто правильное питание, а потом все быстро перешло в одну гречку и кефир. К нужному результату удалось прийти за пару месяцев, но этого стало мало.

Дальше девушка перешла на жидкое питание. Она позволяла себе твердую пищу только раз-два в месяц, если станет совсем плохо.

«Когда ходила в магазин, замечала, как незнакомые люди при виде меня шарахались. Видно, что были в шоке», — рассказывает сибирячка.

На фоне постоянного стресса девушка поссорилась с парнем, ее перестали понимать родители. Начались и проблемы со здоровьем.

«В жару надевала шапку, куртку и несколько пар штанов, так как замерзала. Волосы выпадали клочьями, а кожа слазила и оставалась на одежде», — вспоминает Анастасия.

В какой-то момент пришло осознание того, что ситуация вышла из-под контроля. Франтенко решила обратиться к родственникам. Ей помогли медики, а она разрешила себе есть пищу, которую ей хочется.

Сейчас девушка чувствует себя гораздо лучше, но на полное восстановление понадобятся годы.

Ранее 49-летняя сибирячка Алена Скрибченко рассказала о своем похудении на 37 кг за полгода.

Источник: irk.kp.