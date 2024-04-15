Кологривый честно рассказал о драке в Новосибирске: «Не помню себя здравомыслящим»

29-летний актер Никита Кологривый признался, что в момент дебоша в кафе родного города у него было некое помутнение рассудка. Он приехал в Новосибирск, чтобы прогуляться по знакомым для себя улочкам вместе с Лаурой Джугелия.

Актер заверил, что у официантки, которую он укусил, не было к нему претензий. Свой дебош звезда сериала «Слово пацана» не может назвать дракой. Поступок он считает полнейшей дуростью.