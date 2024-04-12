У курортников появится возможность добраться из Сочи в Сухум на «Ласточке»

Скоростные поезда «Ласточка» начнут курсировать из Сочи до Сухума с 25 апреля.

В настоящее время поезд следует из Краснодарского края до станции Гагра. Важно отметить, что предстоящий рейс до столицы Абхазии будет тестовым, как сообщил главный инженер «Абхазской железной дороги» Леонид Куруа.

Если такой состав окажется востребованным среди пассажиров, «Ласточка» станет регулярным транспортом на данном маршруте.

Этим летом путешественники смогут добраться до Абхазии на поездах из Сочи и Туапсе, они также будут отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга.

Планируется запуск туристического состава из Москвы в Сухум, который пройдет через Нижний Новгород.

Ранее туристам, собирающимся к Черному морю на машине, рассказали о возможной ошибке. Такую может допустить любой автомобилист.

Источник: радио Sputnik.