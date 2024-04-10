49-летняя сибирячка рассказала о своем похудении на 37 кг за полгода

49-летняя Алена Скрибченко из Боханского района Иркутской области рассказала, как за семь месяцев похудела на 37 килограммов.

Ее вес доходил до 85 килограммов при сравнительно небольшом росте — всего 150 сантиметров. В один из дней женщина решила взять себя в руки и начала сбрасывать массу.

Большой живот мешал ей наклоняться, начались проблемы со здоровьем.

Жительница Иркутска призналась, что ее закармливали с самого детства, однако родители-медики в какой-то момент обратили внимание на проблему.

Вес пришел в норму, но вновь начал возвращаться уже в зрелом возрасте. В 2020 году она заразилась коронавирусом. Болезнь протекала тяжело, были осложнения на печень, легкие и почки, даже инфаркт.

В какой-то момент Алена встала на весы и увидела на них 74 килограмма, что ее испугало.

«Могла сбросить 500 граммов, а в следующие дни набрать уже два <…> Мешал живот, мучила одышка. Купила пуховик 56-го размера, отходила в нем всю зиму. А в феврале поняла, что замок уже не сходится», — делится Скрибченко.

Триггером стала возможная необходимость дорогостоящей операции. Женщина пережила автомобильную аварию, где сломала позвоночник. Ей вставили две металлических пластины. При лишнем весе могло потребоваться еще одно хирургическое вмешательство, на которое не было денег.

Раньше Алена Скрибченко любила картошку на сале, но сменила эти продукты на овощи. Она отказалась от жирного мяса и кофе, теперь считает суточную норму белков, жиров и углеводов.

Сибирячка также начала больше двигаться. Совсем быстро вес стал уходить. Суммарно она смогла скинуть 37 килограммов.

Ранее стало известно о том, что 29-летний парень из Иркутска похудел на 92 килограмма за один год.

Источник: irk.kp.ru.