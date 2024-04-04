В Красноярском крае на 2024 год запланирован фестиваль кругосветного путешествия

В Красноярском крае на этот год запланирован фестиваль кругосветного путешествия «Пилигрим-2024». Его анонсировал путешественник Валерий Сушков, но с датой пока не определились.

Мероприятие посвящено кругосветке на древнерусском судне «Пилигрим».

Исследователь рассказал о том, что финальный этап путешествия пройдет по маршруту, который начинается от Красноярска. Далее судно проследует в Дудинку и Таруханск, затем пойдет до Нарьян-Мара и Соловецких островов, а конечной точкой станет Петрозаводск.

На данный момент судно пришвартовано во Владивостоке, организаторам придется перевезти его до Красноярска.

«Пилигрим» является репликой древнего поморского судна, в его каютах обустроен музей, посвященный русским мореплавателям.

За 7 лет экспедиция прошла по двум океанам, побывала в 15 странах.

Ранее стало известно о том, что гимнастка Светлана Хоркина приедет в Красноярск со своим театром.

Источник: ТАСС.