Василий Вакуленко хочет начать карьеру футболиста

43-летний репер Василий Вакуленко рассказал о готовности начать играть в футбол. Он сообщил, что ему нужно два месяца на то, чтобы прийти в форму.

Конечно, музыкант не собирается выступать в числе профессионалов, но изъявил желание попробовать силы в Медиалиге. В нее должен перейти футбольный клуб «СКА-Ростов», который возглавляет Баста.

Решение было принято в связи с тем, что команда вряд ли сможет удержаться во втором дивизионе.

«Психологически я готов, но мне нужно два месяца, чтобы скинуть вес <…> Хочется, чтобы команда показывала футбол», — сказал Вакуленко.

Главный наставник «СКА-Ростов» Денис Попов поддержал Басту, который захотел погонять по полю мяч. Тренер сказал, что места в стартовом составе не закрепляются за игроками, поэтому в их число может попасть и музыкант.

Ранее SHAMAN в Ростове устроил шоу с горловым пением.

Источник: РИА Новости.