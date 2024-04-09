На Кубани вводят новую услугу для любящих шведский стол курортников

На курортах Краснодарского края активно развивается система «все включено», которая в России стала популярной относительно недавно. Одно из нововведений этого года порадует любителей ночных посиделок.

Дело в том, что гостиницы, работающие по системе «все включено», начали предлагать ночной шведский стол. Он будет открыт с полуночи и до семи утра.

Стоит отметить, что гостей кормят не остатками с прошлого дня, а свежими блюдами. Как рассказала туристка, уже оценившая новшество, еда очень вкусная — из местных продуктов.

«У нас в отеле четыре ресторана шведской линии, вы можете питаться в любом <…> Здесь у нас блюда кавказской кухни, в другом ресторане — узбекской, есть еще паназиатская кухня и европейская», — рассказал официант о новой услуге для любителей ночных трапез.

Источник: kuban.kp.ru.