На концерте в Уфе Владимир Кузьмин не попал в ноты

68-летний Владимир Кузьмин не смог чисто исполнить свои песни на концерте в Уфе. Об этом рассказали зрители, побывавшие на концерте. Поклонников, которые пришли на выступление, удивила необычная манера исполнения. Некоторые даже предположили, что причина в случившемся инсульте.

Другие очевидцы инцидента считают, что Кузьмин мог потерять голос. Есть версии, что спеть чисто не получилось из-за алкоголя, однако директор музыканта Александр Сябро заявил, что артист ничего не употреблял перед своим выступлением.

Некоторые зрители даже испытали испанский стыд, глядя на звезду. Исполнитель вел себя странно.

Фанаты сочли, что при потере голоса и проблемах с речью лучше пользоваться фонограммой, чтобы не ставить себя и зрителей в неловкое положение. На концерте в Уфе музыкант не попадал в ноты, были проблемы с произношением.

Многие поклонники связали это с состоянием здоровья.

«Сомневаюсь, что выпил. Опыт выступлений огромный», — комментировали фанаты Кузьмина его выступление в Telegram-канале «Моя Уфа». «Боюсь, что со здоровьем не в порядке. Возможно, инсульт», — делились мнением другие.

Александр Сябро утверждает, что в Сети много и положительных отзывов о концерте, пишет aif.ru.

Ранее стало известно, что на VK Fest в Уфу приедет Ольга Бузова, Клава Кока и другие звезды.