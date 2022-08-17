Куда можно вложить 100 000 рублей, чтобы получить прибыль

Лето считается одним из самых затратных времен года, ведь мы не жалеем денег на отпуск. Бывает, что денег на счету остается немного. И тогда мы задумываемся о том, как сберечь и преумножить оставшиеся средства.
Для наглядного примера возьмем сумму в 100 000 рублей. Итак, куда можно потратить эти деньги, чтобы получить хотя бы небольшую прибыль? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Положить в банк
Если не любите рисковать, то стоит прибегнуть к проверенному способу – положить деньги на банковский счет. Доходность в этом случае составит примерно 10 %. И за год у вас накопится примерно 10. 000 рублей. На эти деньги можно купить два билета в театр на хорошие места. Но если вы не любите довольствоваться малым?
Инвестировать в ценные бумаги
Как говорит Михаил Беляев, чудес на финансовом рынке не бывает. Конечно, 100 000 рублей - это неплохой старт для того, чтобы взять деньги в оборот. Но потребуется определенное время, знания и терпение для того, чтобы их можно было раскрутить до более приличной суммы.
«Единственное, что дает возможность двигаться в направлении, приносящим доход, - это работа на фондовом рынке с куплей-продажей ценных бумаг, - поясняет Михаил Беляев. – Но ситуаций, когда ты в пятницу вложил деньги, а уже в понедельник разбогател, практически не бывает. Если мы, конечно, не рассматриваем казино. Да и то на 100 000 много не выиграешь».
По словам Михаила Беляева, постепенное преумножение этих средств может занимать год, два, три, однако это высокорискованные операции, требующие серьезных знаний. Хотя российский рынок сейчас имеет неплохой потенциал для роста, а следовательно, и риска. . .
Михаил Беляев в программе «Отражение» канала ОТР
«Здесь существует два вида игры. Можно купить акции, которые со временем вырастут и принесут вам большие деньги, - это удача, - говорит Михаил Беляев. - А можно вложить деньги в стартапы, которые потом раскрутятся и станут прибыльными. Чаще всего речь идет об области информационных технологий. Но это еще вопрос удачи. В принципе такое возможно, но провалов на этом направлении будет гораздо больше, чем удачи.
Второе – это кропотливая работа, когда нужно постоянно что-то покупать и продавать, предвидеть, когда ценные бумаги упадут в цене. Но тут гарантия - 50 на 50. Это единственное направление, где можно реально что-то заработать. А все остальное - это стандартная доходность в размере 10 процентов в год».
Кто-то советует вкладывать деньги в золото. Однако Михаил Беляев напоминает, что на 100 000 рублей особо не озолотишься, к тому же этот драгоценный металл постоянно растет в цене. В Интернете можно найти графики, показывающие динамику этого роста за 50 лет.
Кстати, эксперты пишут, что доходность золота в последние 50 лет была значительно хуже, чем у рынка акций. А цена унции выросла в 50 раз.
А как быть с биткоинами?
Одно время, примерно в 2017-2018 годах, ходило много разговоров о биткоинах и прочих видах цифровых денег. Кстати, свою собственную криптовалюту запустила даже Ольга Бузова, которая вроде бы не имеет отношение к финансовым структурам. Но, похоже, этот криптопроект светской львицы канул в небытие. Однако в тот момент многие действительно думали: если у Бузовой получилось, то почему на криптовалюте не могу заработать и я.
Однажды Ольга Бузова запустила собственную криптовалюту. Фото: Global Look Press
По словам Михаила Беляева, период, когда можно было сорвать большой куш на цифровых деньгах, уже давно прошел. Тогда один биткоин стоил десять долларов, даже меньше. Сейчас же его стоимость составляет 23 000 рублей.
«Ждать повышения цены на биткоин – это все равно, что работать с ценными бумагами. Здесь вероятность та же самая, - говорит Михаил Беляев. – А ожидать, что он выстрелит до 60 000 и выше, - это наивно. Один раз такое уже случилось на фоне самораскручивания. Биткоин выскочил на эту отметку и тут же сдулся, потому что ничем не подкреплен»
Михаил Беляев напомнил, что теперь за биткоин ничего невозможно купить. (С 1 января 2021 года действует закон о цифровых активах. Криптовалюта законна, но в России ее нельзя использовать для оплаты товаров и услуг). А чтобы что-то заработать, нужно эти деньги вложить, подержать биткоины у себя, подождать, пока они вырастут в цене, а затем продать и получить нормальные деньги. И только потом можно что-то покупать.
«Войти на рынок криптовалют очень легко. А вот найти потом следующего наивного работника, который захочет разбогатеть, и продать биткоины ему – вопрос уже более сложный. Как говорят, широкий вход и очень узкий выход у этого рынка. А ждать, что в ближайшее время биткоин или любая криптовалюта выстрелит потолочно, бесполезно, - говорит Михаил Беляев. - Уже, по-моему, все поняли, что это дутые пузыри. А почему биткоин не падает ниже 23 000 рублей? Да потому что многие его купили по этим ценам и не готовы продавать.
Они держат биткоины у себя, и рынок топчется на одной и той же отметке. Поэтому к вопросу быстрого обогащения криптовалюты тоже не пригодны».
А как на счет антиквариата и финансовых пирамид
Отдельная категория граждан считает, что можно заработать на антиквариате. Но и здесь Михаил Беляев советует включать скептицизм.
«Некоторые действительно напирают на рынок антиквариата. Но, во-первых, на эту сумму вы особо ничего не купите, а во-вторых, чтобы продавать старинные вещи, нужно четко знать, что купить. Надо ждать определенное время, когда антиквариат вырастет в цене и найти покупателя. Но это отдельная история», - говорит финансовый аналитик.
Михаил Беляев не советует инвестировать в антиквариат. Фото: Global Look Press
Особо рисковые граждане могут инвестировать и в финансовые пирамиды. Но многие до сих пор помнят рекламу «МММ» с участием Лени Голубкова и печальную историю вкладчиков, купившихся на обещания основателя пирамиды Сергея Мавроди.
«Вкладывать в пирамиды не рекомендуется категорически. Вы никогда не знаете, когда она завершит свою деятельность, - предупреждает Михаил Беляев. - А думать о том, что ты самый умный, потому что вложил самый первый и получил много денег, не стоит. Такие случаи бывали, но не факт, что вы попадете в это число. Скорее нет, чем да».
Резюмируя вышесказанное, Михаил Беляев отметил, что любое вложение очень рискованно и грозит финансовыми потерями. Поскольку там, где вы не собираетесь ничего терять, вы толком и ничего не приобретете. Ведь доход и риск находятся в тесной связке. Чем выше доход, тем больше риск.
«Хотя бывают инструменты с низким доходом, но высоким риском. Это относится к биткоинам. Так что все эти истории о быстром обогащении – это, скорее, мифы, чем реальность. То есть это как выиграть в лотерею, вероятность та же самая. Все остальное же требует экспертизы, труда, времени, знаний», - говорит Михаил Беляев.