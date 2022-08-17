Куда можно вложить 100 000 рублей, чтобы получить прибыль

Лето считается одним из самых затратных времен года, ведь мы не жалеем денег на отпуск. Бывает, что денег на счету остается немного. И тогда мы задумываемся о том, как сберечь и преумножить оставшиеся средства.

Для наглядного примера возьмем сумму в 100 000 рублей. Итак, куда можно потратить эти деньги, чтобы получить хотя бы небольшую прибыль? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Положить в банк

Если не любите рисковать, то стоит прибегнуть к проверенному способу – положить деньги на банковский счет. Доходность в этом случае составит примерно 10 %. И за год у вас накопится примерно 10. 000 рублей. На эти деньги можно купить два билета в театр на хорошие места. Но если вы не любите довольствоваться малым?

Инвестировать в ценные бумаги

Как говорит Михаил Беляев, чудес на финансовом рынке не бывает. Конечно, 100 000 рублей - это неплохой старт для того, чтобы взять деньги в оборот. Но потребуется определенное время, знания и терпение для того, чтобы их можно было раскрутить до более приличной суммы.

«Единственное, что дает возможность двигаться в направлении, приносящим доход, - это работа на фондовом рынке с куплей-продажей ценных бумаг, - поясняет Михаил Беляев. – Но ситуаций, когда ты в пятницу вложил деньги, а уже в понедельник разбогател, практически не бывает. Если мы, конечно, не рассматриваем казино. Да и то на 100 000 много не выиграешь».

По словам Михаила Беляева, постепенное преумножение этих средств может занимать год, два, три, однако это высокорискованные операции, требующие серьезных знаний. Хотя российский рынок сейчас имеет неплохой потенциал для роста, а следовательно, и риска. . .