Чтобы родители не тратились: школьную форму собираются сделать бесплатной

Школьную форму хотят сделать бесплатной. Это предложил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов.

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Специалист хочет, чтобы власти поддержали инициативу по обеспечению каждого учащегося начальной школы комплектами формы.

«Изготавливаться она должна на отечественных предприятиях из отечественных материалов. Это и помощь нашим региональным предприятиям, комплект будет стоить до пяти тысяч, в плане страны это 25–30 миллиардов рублей», — цитирует Богомолова News.ru.