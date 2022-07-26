«Возможны размашистые колебания» : сколько будет стоить доллар в августе

На днях Евросоюз представил седьмой пакет санкций против России. В частности, в него вошли запреты: на покупку российского золота, на прием отдельных депозитов от россиян, на заход наших судов в порты ЕС, а также персональные санкции в отношении мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, актеров Сергея Безрукова, Владимира Машкова, президента столичного мотоклуба Александра Залдастанова (Хирурга) и других личностей. Что касается юридических лиц, то под санкции попали федеральное агентство Россотрудничества и Сбербанк.
Санкционное давление продолжает нарастать, а рядовые граждане все также озабочены вопросом: что будет с курсом доллара? Не нанесут ли очередные ограничения, придуманные ЕС, настолько ощутимый удар по российской экономике, что его прочувствуют буквально все россияне? Стоит ли сейчас скупать иностранную валюту? Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что пока поводов для паники нет. И кричать: «Шеф, все пропало», еще рано.
«У народа складывается впечатление, что курсы валют должны постоянно меняться по отношению друг к другу. И если курс упал, то ему следует сразу же начинать расти и наоборот, - поясняет Михаил Беляев. – Но я скажу, что рубль сейчас является самой устойчивой валютой, что доказано практикой, цифрами, графиками, чем угодно.
По словам Михаила Беляева, отечественная валюта продолжит демонстрировать свою непоколебимость и в следующем месяце. Так, в августе курс доллара составит 58-60 рублей.
«Поскольку рубль сейчас переоценен по отношению к доллару, произойдет некоторая коррекция на уровне 58-60 рублей за доллар. Вот те цифры, на которые выйдет российский рубль, - говорит Михаил Беляев. - Но при этом не исключено, что в моменте возможны размашистые колебания. Быть может, это будет 61-62 рубля за доллар. А через два-три дня - 57-58. Но все колебания будут варьироваться вокруг цифр 59-60».
Народ в ожидании курса доллара. Фото: Global Look Press
По словам эксперта, сейчас экономика России, которая адаптируется к изменениям, при всех ее проблемах и санкционном давлении находится далеко не в кризисном, а в достаточно устойчивом положении. Экономические показатели позитивны. Это касается и бюджета, и торгового баланса, и других факторов.
«Наша валюта в отличие от западной опирается на твердый фундамент. А вот в Америке сейчас как раз наблюдаются кризисные явления, причем они спровоцированы санкционными мероприятиями, которые прилетели к ним бумерангом, и вызвали появление противоречий, которые накопились в экономике страны в течение длительного времени», - комментирует Михаил Беляев.
Как уверяет специалист, экономика США находится в предкризисном состоянии. И это определило падение доллара по отношению к рублю на продолжительный период времени. Такая тенденция, по прогнозам эксперта, продлится около полугода – год.
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Михаил Беляев в программе канала ОТР
«Наша экономика будет восстанавливаться, и даже если в Америке наведут порядок, то это будет равновесное состояние, уже не говоря о том, что и рубль выходит на международную арену. А доллар теснят юани и другие валюты, - объясняет Михаил Беляев. - В общем, на мировом рынке происходят серьезные перемены, указывающие на то, что доллар уже не восстановится до своих прежних значений. Отсюда делаем вывод, что нет никакого смысла покупать иностранную валюту в целях сохранения, а то и преумножения своих средств».
Teleprogramma.pro поинтересовалась у финансового аналитика, во что же в это неспокойное время лучше вкладывать рядовому россиянину. По словам Михаила Беляева, прошло то время, когда иностранная валюта считалась надежным финансовым активом. Теперь же следует подумать и о других способах вложений капитала.
Как говорит эксперт, инвестиции зависят от индивидуальных позиций каждого человека, его характера, целей и задач и, конечно, материального благосостояния.
Например, людям, не склонным к риску, которым важно, чтобы деньги надежно лежали и приносили дополнительный доход, лучше вспомнить о банковских вкладах. Доход там небольшой, зато и рисков никаких нет.
Если же россиянин хочет вложить свои средства в ценные бумаги, то так просто это сделать не получится. Нужно действовать через брокера, напоминает эксперт.
«Но в этом ничего страшного нет. Человек может открыть свой брокерский счет. Брокер выполнят операции, попутно консультируя клиента. А решения уже принимает само физическое лицо, - подчеркивает Михаил Беляев. - При этом к широкому спектру операций допускается квалифицированный инвестор. Это человек, обладающий определенными знаниями, наличием собственных средств не менее 30 миллионов рублей. Если человек накопил такую сумму, значит, он понимает в этом деле».
По словам Михаила Беляева, люди, делающие первые шаги на финансовом рынке, называются неквалифицированными инвесторами. А для того, чтобы получить аттестат квалифицированного, надо пройти специальные курсы, тогда вам будут разрешать работать со всеми бумагами.
«А неквалифицированные игроки не допускаются не потому, что кто-то хочет лишить их возможности доступа, просто их предостерегают от необдуманных операций и впоследствии большого убытка», - объясняет Михаил Беляев.
И при этом надо понимать, что любой выход на фондовый рынок сам по себе перспективен. Однако важно помнить, что это отдельная работа и сумма знаний. И здесь нужна специальная подготовка, даже если ты работаешь с брокером».
- Михаил Кимович, а какие еще существуют способы вложения средств?
- Есть еще некоторые инструменты для простого человека. Это так называемые металлические счета, когда вы вносите деньги в банк. Банк оценивает, сколько металла можно купить в данный момент, зачисляет на ваш счет. И когда вы выходите из этого инструмента, это количество металла обращают в деньги по цене, существующей на данный момент вашего выхода.
Но учитывая, что цена на золото, скорее, имеет тенденцию к росту, чем наоборот, есть смысл туда вкладывать. Однако надо понимать, что здесь не распространяется система страхования вкладов. И если у банка заберут лицензию, то вам эти средства никак не компенсируют. Это вложение аналогично покупке физического металла и имеет смысл, когда речь идет об очень длительном периоде.
Аналог работы с ценными бумагами – это облигации федерального займа. Я недавно прочитал, что Минфин собирается выпускать очередные ОРЗ. Их можно купить, доходность прошлых займов была около 9 %. Но там есть одно условие. Нужно, чтобы вы держали эти бумаги не менее трех лет.
Вот это те моменты, на которые можно обратить внимание простым инвесторам. Все остальные же инструменты более сложны и требуют специальной подготовки. Хотя никто не запрещает постигать эту науку, выходить на рынок, пробовать.
Однако напоминаю, что безрисковых инструментов, которые моментально будут приносить большой доход, просто нет. А надеяться на финансовом рынке на какую-то удачу – это все равно что играть в лотерею в казино, что лежит за пределами экономической науки.