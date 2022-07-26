«Возможны размашистые колебания» : сколько будет стоить доллар в августе

«Наша экономика будет восстанавливаться, и даже если в Америке наведут порядок, то это будет равновесное состояние, уже не говоря о том, что и рубль выходит на международную арену. А доллар теснят юани и другие валюты, - объясняет Михаил Беляев. - В общем, на мировом рынке происходят серьезные перемены, указывающие на то, что доллар уже не восстановится до своих прежних значений. Отсюда делаем вывод, что нет никакого смысла покупать иностранную валюту в целях сохранения, а то и преумножения своих средств».

Teleprogramma.pro поинтересовалась у финансового аналитика, во что же в это неспокойное время лучше вкладывать рядовому россиянину. По словам Михаила Беляева, прошло то время, когда иностранная валюта считалась надежным финансовым активом. Теперь же следует подумать и о других способах вложений капитала.

Как говорит эксперт, инвестиции зависят от индивидуальных позиций каждого человека, его характера, целей и задач и, конечно, материального благосостояния.

Например, людям, не склонным к риску, которым важно, чтобы деньги надежно лежали и приносили дополнительный доход, лучше вспомнить о банковских вкладах. Доход там небольшой, зато и рисков никаких нет.

Если же россиянин хочет вложить свои средства в ценные бумаги, то так просто это сделать не получится. Нужно действовать через брокера, напоминает эксперт.

«Но в этом ничего страшного нет. Человек может открыть свой брокерский счет. Брокер выполнят операции, попутно консультируя клиента. А решения уже принимает само физическое лицо, - подчеркивает Михаил Беляев. - При этом к широкому спектру операций допускается квалифицированный инвестор. Это человек, обладающий определенными знаниями, наличием собственных средств не менее 30 миллионов рублей. Если человек накопил такую сумму, значит, он понимает в этом деле».

По словам Михаила Беляева, люди, делающие первые шаги на финансовом рынке, называются неквалифицированными инвесторами. А для того, чтобы получить аттестат квалифицированного, надо пройти специальные курсы, тогда вам будут разрешать работать со всеми бумагами.

«А неквалифицированные игроки не допускаются не потому, что кто-то хочет лишить их возможности доступа, просто их предостерегают от необдуманных операций и впоследствии большого убытка», - объясняет Михаил Беляев.

И при этом надо понимать, что любой выход на фондовый рынок сам по себе перспективен. Однако важно помнить, что это отдельная работа и сумма знаний. И здесь нужна специальная подготовка, даже если ты работаешь с брокером».

- Михаил Кимович, а какие еще существуют способы вложения средств?

- Есть еще некоторые инструменты для простого человека. Это так называемые металлические счета, когда вы вносите деньги в банк. Банк оценивает, сколько металла можно купить в данный момент, зачисляет на ваш счет. И когда вы выходите из этого инструмента, это количество металла обращают в деньги по цене, существующей на данный момент вашего выхода.

Но учитывая, что цена на золото, скорее, имеет тенденцию к росту, чем наоборот, есть смысл туда вкладывать. Однако надо понимать, что здесь не распространяется система страхования вкладов. И если у банка заберут лицензию, то вам эти средства никак не компенсируют. Это вложение аналогично покупке физического металла и имеет смысл, когда речь идет об очень длительном периоде.

Аналог работы с ценными бумагами – это облигации федерального займа. Я недавно прочитал, что Минфин собирается выпускать очередные ОРЗ. Их можно купить, доходность прошлых займов была около 9 %. Но там есть одно условие. Нужно, чтобы вы держали эти бумаги не менее трех лет.

Вот это те моменты, на которые можно обратить внимание простым инвесторам. Все остальные же инструменты более сложны и требуют специальной подготовки. Хотя никто не запрещает постигать эту науку, выходить на рынок, пробовать.

Однако напоминаю, что безрисковых инструментов, которые моментально будут приносить большой доход, просто нет. А надеяться на финансовом рынке на какую-то удачу – это все равно что играть в лотерею в казино, что лежит за пределами экономической науки.