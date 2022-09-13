Журналистка рассказала, что резкое ухудшение здоровья Елизаветы II стало сюрпризом для Чарльза и Камиллы

Корреспондент американской телепередачи Today Дженна Буш Хагер (он же дочь бывшего президента США Джорджа Буша — младшего) перед смертью королевы Елизаветы II летала в Великобританию, чтобы взять интервью у герцогини Камиллы, которая теперь стала королевой-консортом. Интервью так и не состоялось из-за внезапной смерти монарха, и теперь журналистка делится мнением, что резкое ухудшение самочувствия Елизаветы было неожиданностью для принца Чарльза и его жены.

«Мне удалось поужинать с принцем Чарльзом в последний вечер, когда он еще был принцем (7 сентября, - Прим. авт.), — сказала Дженна в эфире шоу Today. - Думаю, это был сюрприз, я имею в виду, что у нас был замечательный вечер, наполненный разговорами, все было радостно. И я думаю, что это было для них своего рода сюрпризом».

Журналистка рассказала, что на следующий день они готовились к интервью, но внезапно Чарльзу и его жене позвонили, и супруги срочно улетели куда-то на вертолете.