«Живет по своим средствам»: Никас Сафронов шепнул о финансах Аллы Пугачевой

Обычно каждое лето Алла Пугачева проводила на Рижском взморье. В Латвии живет ее близкая подруга Лайма Вайкуле, которая также наведывается в гости к Примадонне в подмосковный замок в деревне Грязь. Примечательно, что около четырех месяцев певица провела с семьей в Израиле. Пока шоумен Максим Галкин давал гастрольный тур для израильтян, выступив в Кирьяи-Моцкине, Нес-Ционе, Ашдоде, Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

Общественность бурно обсуждает отъезд Примадонны за границу. Многие взволнованы тем, когда артистка вернется на родину.

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В поддержку Аллы Пугачевой выступил Никас Сафронов, который заверил, что его волнует только одно — здоровье певицы. А с этим все в порядке. Примадонна, уезжая в Израиль, дала понять, что намерена подтянуть свое здоровье, улучшив самочувствие. Похоже, что отпуск пошел певице только на пользу.

«От общих друзей знаю, что со здоровьем у Аллы Пугачевой все в порядке. Это — главное, что меня волнует. Не думаю, что у нее есть какие-то финансовые проблемы. Живет по своим средствам, по своим возможностям. Надеюсь, что живет достойно. Ко мне за помощью не обращалась», — сказал Никас Сафронов в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, что Алла Пугачева давно вышла на пенсию. В качестве пособия от государства певица получает около 46 тысяч рублей. Все финансовые моменты в семье Примадонны взял на себя шоумен Максим Галкин.

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