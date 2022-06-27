Размер пенсии Аллы Пугачевой случайно выболтала Лолита Милявская

Алла Пугачева привыкла жить в достатке: дорогие рестораны, фешенебельные гостиницы, роскошные виллы, перелеты первым классом. При этом пенсия Примадонны едва ли покрывает ее траты. Певица смогла бы скромно жить на положенную выплату. Однако шиковать ей бы едва ли удалось. Правда, все финансовые вопросы на свои плечи уже давно взвалил шоумен Максим Галкин.

Так в одном из интервью муж Примадонны дал понять, что он полностью оградил Аллу от треволнений. Она даже не знает, что и сколько стоит, как оплачивать те или иные услуги, мастеров, садовников, поваров. Пугачева живет с мужем как за каменной стеной. Ее главная забота — поплавать в бассейне и позаниматься с двойняшками Гарри и Лизой, так как сам шоумен часто в разъездах: то гастроли, то съемки, то концерты.

Даже в отпуске в Израиле юморист нашел себе подработку. Едва ли Примадонна смогла бы жить за границей на свою пенсию. Кстати, размер выплат, которые получает Алла Пугачева случайно выболтала Лолита Милявская. Сумма, надо сказать, для простых пенсионеров внушительная, а для Примадонны едва заметная. В одном только ресторане или бутике певица может потратить вдвое больше.

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — приводит «Комсомольская правда» слова Лолиты Милявской.

Конечно же, не стоит забывать и про индексацию пенсии. Эта сумма могла немного увеличиться. И все равно Примадонна тратит накопленные ею средства, переложив все финансовые моменты на шоумена Максима Галкина. Ведь именно он кормилец в семье. Так, в сентябре юморист собирается выступить с концертом в Новой Зеландии.

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