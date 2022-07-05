«К Галкину прежнего отношения уже не будет»: коллеги Пугачевой высказались о ее переезде в Латвию

Стало известно о переезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми в Юрмалу. Почему супруги решили покинуть Израиль? Из-за материальных затруднений, климата, желания быть поближе к России? Журналисты Teleprogramma.pro решили узнать мнение знаменитостей.
Прохор Шаляпин: «В Израиле очень жарко. Я бы тоже перебрался»
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
- Прохор, как вы думаете – могла ли Алла Борисовна покинуть Израиль из-за того, что у нее заканчиваются деньги?
- Деньги могут заканчиваться у какой-нибудь там женщины в Волгограде. Или в деревне. И то – люди не жалуются, живут как-то, сельским хозяйством занимаются, например, и еще много чем.
Мое мнение – Пугачева перебралась в Юрмалу только потому, что там прохладнее. А в Израиле сейчас находиться тяжело – очень жарко там, 50 градусов жары. Я думаю, что это главная причина. Я бы тоже перебрался. Это во-первых.
Во-вторых – я не думаю, что в Юрмале дешевле жить, чем в Израиле, раз уж на то пошло. Это дорогой курорт. В-третьих, не забывайте: Пугачева – звезда, и ей очень многие готовы сдать лучшие виллы бесплатно. Просто за то, что она – Пугачева. Я уверен, что она особо не «парится» насчет ресторанов и жилья, денег ей хватит до конца дней.
- А может быть, ее просто «тянет» поближе к России, как вы думаете?
- Я вообще не понимаю агрессии по отношению к Пугачевой. Она ведь ничего плохого не говорила о России. Возможно, многие ее коллеги ненавидят Пугачеву просто от зависти – не могут простить ее успеха. И я считаю, это неправильно.
Она очень много сделала для страны, она талантливая певица, все любят ее песни. Она давно уже вошла в историю. Галкин перегнул палку, все это понимают… Но все же российский народ, как я уверен, - очень добрый и прощающий. Пройдет какое-то время, люди успокоятся, все как-то наладится.
Хотя понятно, что к Галкину прежнего отношения уже не будет. Но Пугачева – вне времени, это история. Всем, кто их ненавидит, я могу дать хороший совет. Лучший способ им насолить – просто не вспоминать. А тем, что вы следите, наблюдаете и пишете – вы тешите самолюбие звезд.
Они читают это каждый день и понимают, что Россия без них не может обойтись. Я думаю, через 5-10 лет, если не показывать по телевизору, писать о них будут в разы меньше, потому что появятся новые герои.
Анастасия Волочкова: «Никому не дам Аллу Борисовну в обиду!»
Анастасия Волочкова. Фото: t.me/volochkova_anastasiya
- Алла Борисовна Пугачева – это человек-легенда. Что бы она ни делала – ей можно все! Вообще все! Своим творчеством, своим трудом она прославляла и прославляет Россию. Она известна не только своим громким именем, но и своими делами и поступками.
Алла Борисовна всегда меня по-человечески поддерживала, за что я очень ей благодарна. Она пригласила меня, как единственную поющую балерину, в свой проект «Рождественские встречи». Она приходила на мои спектакли в Александринском театре, еще вместе с Филиппом Киркоровым. Алла Борисовна пригласила меня участвовать в ее юбилейном концерте «Постскриптум».
Я могу сказать обо всей этой ситуации, что я думаю о ней, как артистка балета. Из страны в разное время уезжали – вынужденно – такие звезды, как Анна Павлова, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Наталья Макарова, Майя Плисецкая… Что же касается Аллы Борисовны, то она – человек мира.
Она имеет право жить там, где она хочет. Это все равно, если бы я судила Юрия Николаевича Григоровича, понимаете? Есть люди особенные. Аллу Борисовну обязаны принять в любой стране мира – там, где ей комфортно.
Я танцевала в номере на песню Пугачевой «Вся наша жизнь – это бал лицемерия». И я хочу вам ответить именно этими словами: «Вся наша жизнь – это бал лицемерия, где предательство чаще доверия». А я никому не дам Аллу Борисовну в обиду, и никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек. Послушайте ее песни! Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет она отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова – чтобы они держались, и она и Максим Галкин.
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Никас Сафронов: «Ко мне за помощью не обращалась. Главное - здорова»
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
- От общих друзей знаю, что со здоровьем у Аллы Пугачевой все в порядке. Это – главное, что меня волнует. Не думаю, что у нее есть какие-то финансовые проблемы. Живет по своим средствам, по своим возможностям. Надеюсь, что живет достойно. Ко мне за помощью не обращалась.
А где жить, в какой стране – это ее выбор как свободного человека. Многие страны сегодня пытаются ограничить свободу россиян, что меня очень возмущает: мы не рабы, не заключенные. То, что россияне сегодня не летают в некоторые страны – это потеря, в первую очередь, этих стран. А Алла Борисовна – самое важное, что она здорова, остальное не имеет для меня никакого значения.
Как будет развиваться события дальше, вернется ли Алла Борисовна в Россию к осени, как планировала? Мы будем держать вас в курсе.