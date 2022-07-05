«К Галкину прежнего отношения уже не будет»: коллеги Пугачевой высказались о ее переезде в Латвию

- Прохор, как вы думаете – могла ли Алла Борисовна покинуть Израиль из-за того, что у нее заканчиваются деньги?

- Деньги могут заканчиваться у какой-нибудь там женщины в Волгограде. Или в деревне. И то – люди не жалуются, живут как-то, сельским хозяйством занимаются, например, и еще много чем.

Мое мнение – Пугачева перебралась в Юрмалу только потому, что там прохладнее. А в Израиле сейчас находиться тяжело – очень жарко там, 50 градусов жары. Я думаю, что это главная причина. Я бы тоже перебрался. Это во-первых.

Во-вторых – я не думаю, что в Юрмале дешевле жить, чем в Израиле, раз уж на то пошло. Это дорогой курорт. В-третьих, не забывайте: Пугачева – звезда, и ей очень многие готовы сдать лучшие виллы бесплатно. Просто за то, что она – Пугачева. Я уверен, что она особо не «парится» насчет ресторанов и жилья, денег ей хватит до конца дней.

- А может быть, ее просто «тянет» поближе к России, как вы думаете?

- Я вообще не понимаю агрессии по отношению к Пугачевой. Она ведь ничего плохого не говорила о России. Возможно, многие ее коллеги ненавидят Пугачеву просто от зависти – не могут простить ее успеха. И я считаю, это неправильно.

Она очень много сделала для страны, она талантливая певица, все любят ее песни. Она давно уже вошла в историю. Галкин перегнул палку, все это понимают… Но все же российский народ, как я уверен, - очень добрый и прощающий. Пройдет какое-то время, люди успокоятся, все как-то наладится.

Хотя понятно, что к Галкину прежнего отношения уже не будет. Но Пугачева – вне времени, это история. Всем, кто их ненавидит, я могу дать хороший совет. Лучший способ им насолить – просто не вспоминать. А тем, что вы следите, наблюдаете и пишете – вы тешите самолюбие звезд.

Они читают это каждый день и понимают, что Россия без них не может обойтись. Я думаю, через 5-10 лет, если не показывать по телевизору, писать о них будут в разы меньше, потому что появятся новые герои.

Анастасия Волочкова: «Никому не дам Аллу Борисовну в обиду!»

