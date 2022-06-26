Юного протеже основателя «Ласкового мая» приняли за сына Юрия Шатунова на прощании

В похоронном зале Троекурово прошло прощание с Юрием Шатуновым. Новость о внезапной смерти легендарного исполнителя хита «Белые розы» прозвучала как гром среди ясного неба не только для его коллег, но и для поклонников. Народ до сих пор не может прийти в себя. Разумеется, о смерти артиста сразу же оповестили его семью, которая живет в Германии. Сообщалось, что жены солиста группы «Ласковый май» с детьми не будет на общей церемонии прощания.

При этом в воскресенье, 26 июня, на траурном мероприятии репортеры увидели юношу, который был очень похож на сына Шатунова — 15-летнего Дэнниса. Паренек стоял возле гроба певца вместе с другими его близкими — коллегами, родными. Однако жены Юрия Шатунова - Светланы с девятилетней дочкой Эстеллой видно не было.

Уже позже выяснилось, что подростком, которого журналисты ошибочно приняли за сына певца, оказался Семен Розов — юноша, который сегодня является восходящей звездой, вокалистом, работающим с Сергеем Кузнецовым.

Отметим, что к телу Юрия Шатунова собрались километровые очереди из почитателей его творчества. Люди бесконечно несут цветы и в знак прощания со своим любимцем поют его песни прямо на Троекуровском кладбище.

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.