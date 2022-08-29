В тренде сезона: Лера Кудрявцева в струящемся леопардовом платье появилась на публике

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении, а также ведет фестиваль «Новая волна», премию «Песня года».
Блондинка не скрывает, что любит свою работу. В 51 год она следит за внешностью. Телеведущая не скрывает, что порой поправляется, особенно во время отпуска.
В этом году Лера уже несколько раз ездила на отдых. Недавно она провела время в Болгарии. С ней была мама, а также дочка Мария. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал, чем спровоцировал слухи о размолвке. Однако сама телеведущая заверила, что все в порядке. Она активно снимается в новых шоу, демонстрирует яркие костюмы и элегантные платья.
А вот 29 августа Лера отметилась на концерте, который канал «Муз-ТВ» организовал в честь Всероссийской Спартакиады. На репетиции блондинка отметилась в струящемся платье мидакси с леопардовым принтом. Наряд позволил ей сделать акцент на тонких щиколотках. К тому же, звериный принт — тренд этого сезона. Белые балетки дополнили ее образ.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что телеведущая стала еще стройнее. «Ох, какая леди», «Роскошный вид», «Какая вы красивая», «Ну что за прелесть! Какая талия», «Всем бы так выглядеть в 50 лет», «Просто слов нет, какое платье шикарное», «Любим вас, просто неземная», — стали писать подписчики.