В тренде сезона: Лера Кудрявцева в струящемся леопардовом платье появилась на публике

В этом году Лера уже несколько раз ездила на отдых. Недавно она провела время в Болгарии. С ней была мама, а также дочка Мария. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал, чем спровоцировал слухи о размолвке. Однако сама телеведущая заверила, что все в порядке. Она активно снимается в новых шоу, демонстрирует яркие костюмы и элегантные платья.