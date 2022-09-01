«Я все испортила»: Гузеева пожалела, что заменила Нагиева на шоу «Голос 60+»

Недавно стало известно, что Дмитрия Нагиева на шоу «Голос 60+» заменила Лариса Гузеева. На днях актриса призналась, что съемки даются нелегко, она буквально находится в состоянии стресса.
«Я в полуобморочном состоянии… Куда бы меня ни приглашали, я думаю: «Господи, да зачем же мне это?! Я и так хорошо живу!» Потому что я «психическая», в трясучке все время, у меня мокрые руки, все дрожит. Мне кажется, что я все испортила», - рассказала Гузеева в интервью Первому каналу.
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Напомним, гонорар Ларисы Гузеевой в «Голосе 60+» составит около 2 млн рублей в месяц. В проекте «Давай поженимся!» актриса получала в два раза меньше.