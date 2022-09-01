«Я все испортила»: Гузеева пожалела, что заменила Нагиева на шоу «Голос 60+»

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, гонорар Ларисы Гузеевой в «Голосе 60+» составит около 2 млн рублей в месяц. В проекте «Давай поженимся!» актриса получала в два раза меньше.