«Вырубай!»: Солнцев показал реакцию людей на бесстыжие танцы Бузовой

Ольга Бузова давно известна своим эпатажным поведением на сцене. Однако в этот раз она, кажется, превзошла саму себя.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На молодежном фестивале VK Fest Ольга Бузова устроила странные танцы на сцене, приседая в позу йоги «сумо» и прикрывая промежность ладонью. Изящными эти телодвижения назвать было трудно, зато находилось немало других эпитетов.

Например, блогер Лена Миро попросила певицу не выдавливать из себя того, чего в ней нет. И не пытаться стать звездой типа Шакиры, от одного взгляда на которую мужчины сходят с ума. А Ольга Бузова в этом танце, считает акула пера, словно «пописать села».

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев вначале написал в своем телеграме, что у него «случился ор», когда он увидел сие. А потом выставил забавный ролик, который демонстрирует, как зрители реагируют на танцы Оли.