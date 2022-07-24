«Случился ор»: Солнцев отреагировал на похабные пляски Бузовой перед молодежью

Ольга Бузова закончила съемки третьего сезона шоу «Звезды в Африке» канала ТНТ и тут же появилась на молодежном фестивале VK Fest.

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Артистка запомнилась публике смелым заявлением со сцены о том, что она любит большие пенисы. А также необычным нарядом с многочисленными вырезами из ткани под тигра – ну просто откровеннее некуда.

Плюс ко всему Бузова решила устроить на сцене настолько смелые танцы, что даже Рустам Солнцев взвыл. В своем телеграме он сделал скриншот кадра, который его особенно впечатлил и написал: «Случился ор».