«Присела пописать»: елозившая на людях Бузова рассмешила известного блогера

Появление Ольги Бузовой на фестивале для молодежи VK Fest до сих пор обсуждается в свете. Актриса Яна Поплавская пришла в ужас от того, что певица призналась в любви к крупным мужским достоинствам прямо со сцены.

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Шоумен Рустам Солнцев прошелся по фирменной позе певицы, когда она приседает и прикрывает рукой промежность во время танца. Блогер Лена Миро тоже не смогла пройти мимо этого жеста, выступив в своем ЖЖ.

«Хотела выглядеть эротичной, как Шакира, дивой, а выглядит гопотой, которая присела пописать в подворотне», — написала про нее Миро.