Вскрылась неприглядная ложь среди фанатов Галкина

После четырех месяцев жизни в Израиле, Максим Галкин с семьей перебрался в Юрмалу. На балтийско побережье шоумен все также весело проводит время – катается на велосипеде с детьми, гуляет и готовится к концертам.

На днях один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Галкин был жестоко избит в Латвии.