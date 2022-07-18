Вскрылась неприглядная ложь среди фанатов Галкина

После четырех месяцев жизни в Израиле, Максим Галкин с семьей перебрался в Юрмалу. На балтийско побережье шоумен все также весело проводит время – катается на велосипеде с детьми, гуляет и готовится к концертам.
На днях один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Галкин был жестоко избит в Латвии.
«Сообщение тиражируется со ссылкой для подписки на телеграм-канал. Однако для артиста наверняка и эти посты станут возможностью лишний раз доказать свою «неполживость». Мы лишь добавим, что пост-обманку о покушении на Галкина посмотрели более 44 тысяч раз. То есть 44 тысячи человек попросту обмануты», - сообщает «Царьград».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, на днях Аллу Пугачеву заметили в одном их московских аэропортов. Примадонна была одна, без мужа и детей.