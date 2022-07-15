«На днях видели в Москве»: Алла Пугачева тайно приехала в Россию

Алла Пугачева покинула страну весной вместе с мужем Максимом Галкиным. Несколько месяцев она прожила в Израиле, а затем перебралась в Юрмалу. Как сообщает сайт Woman.ru со ссылкой на журналиста Антона Беккужева, по дороге Примадонна тайно заехала в Москву.

«Ранее Пугачева говорила, что не собирается засиживаться в Израиле, она хотела прилететь и в Россию, могла заехать и в Юрмалу. Мало того, мои знакомые говорили, что на днях видели Пугачеву в Москве», — сообщил Беккужев.

Для чего Примадонна появилась в Москве, неизвестно. Сама звезда сообщала, что приедет домой к сентябрю, когда детям нужно будет идти в школу. Сейчас артистка уже в Юрмале.