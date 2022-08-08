Всех, кто получает пенсию на карту «Мир», в августе ждет подарок

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о выплате 13-й пенсии. Его рассмотрением депутаты займутся уже в августе.