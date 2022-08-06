Уже с 8 августа: неожиданное правило для тех, кому пенсия приходит на карту

Центробанк принял новое решение в отношении держателей банковских карт. Оно коснется и пенсионеров. По словам специалистов, правила начнут действовать уже в ближайшие дни, с началом новой рабочей недели – 8 августа.

Так, по условиям финрегулятора любой российский банк не должен изменять условия по банковской карте без уведомления клиента. Сообщение о новых правилах любой держатель пластиковой карты должен должен получать как минимум за 15 дней до того, как они заработают. Об этом пишет PRIMPRESS.