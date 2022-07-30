13-я пенсия? В Госдуму внесли законопроект о дополнительной выплате пожилым

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что те россияне, кто находится на заслуженном отдыхе, могут увеличить пенсию. Изменения коснется тех, у кого есть стаж работы до 2002 года.