13-я пенсия? В Госдуму внесли законопроект о дополнительной выплате пожилым

Пенсионерам могут начать выплачивать 13-ю пенсию. Законопроект уже внесен в Госдуму. Рассматривать его начнут осенью.
Предполагается, что еще одна пенсия пожилым людям будет начисляться в декабре, Кроме того, предполагается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Оно коснется тех, кто старше 70 лет, а не 80, как было ранее. Об этом сообщают «Известия».
Так народные избранники хотят бороться с социальной несправедливостью.
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Напомним, ранее стало известно, что те россияне, кто находится на заслуженном отдыхе, могут увеличить пенсию. Изменения коснется тех, у кого есть стаж работы до 2002 года.