«Вот и все»: Макеева сделала сенсационное заявление

В эти дни Анастасия Макеева находится в Санкт-Петербурге. Накануне она в образе булгаковской Маргариты вышла на сцену театра ЛДМ в последний раз. Дело в том, что здание будут сносить. Об этом актриса рассказала в своей соцсети.

«Вот и все! Сегодня заключительный спектакль в здании легендарного ЛДМ, и уже этим летом его снесут и построят новый ЖК. Сколько эмоций там пережито, сколько встреч со зрителем… Спасибо всем за любовь к театру», — написала Макеева.

Напомним, недавно Макеевой пришлось прервать отпуск на Мальдивах из-за работы. На курорте артистка вместе с мужем Романом Мальковым отметила первую годовщину семейной жизни.