«Все в тему»: Макеева в «летящем» платье очаровала популярного модельера

Накануне Анастасия Макеева отметилась в студии программы «Сегодня вечером», которая была посвящена юбилею режиссера Карена Шахназарова. Для съемок она выбрала яркое платье миди из «летящей» ткани.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, глядя на образ актрисы, отметил, что «все элементы простые, но выглядят очень «вкусно».