«Все в тему»: Макеева в «летящем» платье очаровала популярного модельера

Накануне Анастасия Макеева отметилась в студии программы «Сегодня вечером», которая была посвящена юбилею режиссера Карена Шахназарова. Для съемок она выбрала яркое платье миди из «летящей» ткани.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, глядя на образ актрисы, отметил, что «все элементы простые, но выглядят очень «вкусно».
Анастасия Макеева. Фото: соцсети
«V-образный вырез вытягивает силуэт, а драпировка привлекает внимание в красивой шее, ключицам и формам актрисы. Дополняют образ туфли-лодочки. Все в тему, все уместно.
Если говорить о цвете платья и выборе принта, то на этот счет у меня нет замечаний. Цветочные, или как их еще иногда называют флористичные принты, актуальны каждое лето. Хотя сейчас их можно встретить и в осенних, и даже в зимних коллекциях. Яркие и неоновые оттенки также применяют в летних туалетах, но стоит знать, что натуральные цвета сейчас набирают популярность. Не исключено, что совсем скоро яркость уступит место натуральности», - сказал Наз Маер.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер – модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив
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