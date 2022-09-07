Владимир Соловьев появился в эфире с разбитым носом и синяками после скандала с Аллой Пугачевой

Владимир Соловьев является яркой персоной на телевидении. Он ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Зачастую журналист достаточно резко высказывается на разные темы. Не так давно он раскритиковал Алексея Панина, который вернулся в Россию. Также телеведущий задел Аллу Пугачеву, которая в конце лета приехала в Москву после каникул без мужа Максима Галкина.
Когда Примадонна появилась на школьной линейке, то призналась, что у нее в планах «набить морду» одному человеку. Оказалось, что она имела в виду Соловьева, который нелестно высказался о певице и ее муже. А 7 сентября телеведущий вышел в эфир с синяками на лице и разбитым носом. Он не скрыл следы побоев.
Примечательно, что Владимир не стал делать акцент на том, что произошло. Синяк под глазом кое как замазали, а вот ссадины на переносице и брови явно видны. Когда с ним связались журналисты, то он был резок.
«Не ваше собачье дело», — заявил телеведущий.
Теперь поклонники гадают, кто мог так поступить с медийной личностью. Пользователи Сети подозревают, что кто-то просто решил исполнить желание Аллы Борисовны.
Владимир Соловьев. Фото: кадр из эфира