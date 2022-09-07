Владимир Соловьев появился в эфире с разбитым носом и синяками после скандала с Аллой Пугачевой

Примечательно, что Владимир не стал делать акцент на том, что произошло. Синяк под глазом кое как замазали, а вот ссадины на переносице и брови явно видны. Когда с ним связались журналисты, то он был резок.

«Не ваше собачье дело», — заявил телеведущий.

Теперь поклонники гадают, кто мог так поступить с медийной личностью. Пользователи Сети подозревают, что кто-то просто решил исполнить желание Аллы Борисовны.