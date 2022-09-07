«Как эту убогую мразь могли пустить в Россию»: Соловьев назвал Панина мерзавцем и подонком

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на телевидении раскритиковал сбежавшего из России актера Алексея Панина.
«Вот сейчас в Россию приехал мерзавец, подонок, ничтожество по фамилии Панин. Как эту убогую мразь могли пустить в Россию, я понимаю. Потому что нет никакого механизма, по которому гражданина России мы не можем пустить в страну».
Как напомнил Соловьев, Панин потребовал убивать русских. Причем всех без исключения. «Эту мразь почему до сих пор не арестовали? Почему он до сих пор не в тюрьме?» — задался вопросами Соловьев.
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Ранее Алексей Панин опроверг свой приезд в Россию. По его словам, у него сейчас есть проблемы со здоровьем. Он по-прежнему находится в Испании.