«Выглядели потрясающе»: Стриженова в платье макси цвета Tiffany появилась на показе Юдашкина с сестрой

Рядом с Юдашкиным была его жена Марина в молочном платье. Весь день маэстро получал комплименты.

«На Московской Неделе моды Валентин Юдашкин показал свою новую коллекцию! На Парящем мосту на фоне заката точеные силуэты моделей выглядели потрясающе! А когда в финале Валентин вышел к зрителям, мы стоя аплодировали его таланту и мужеству! Рядом, как и всегда по жизни, была его верная супруга Марина Юдашкина», — написала звезда.

А поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что она очень похожа с сестрой.

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