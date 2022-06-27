«Выглядели потрясающе»: Стриженова в платье макси цвета Tiffany появилась на показе Юдашкина с сестрой

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она успевает вести несколько передач и играть в театре.
Каждый раз артистка восхищает публику своим моложавым видом и стильными образами. В 54 года она продолжает выходить в свет, участвовать в светских раутах и ездить в путешествия.
Недавно состоялся показ Вячеслава Зайцева, а закрыл Неделю моды в Москве Валентин Юдашкин. Он представил свою новую коллекцию одежды в парке «Зарядье» на парящем мосту. Стриженова пришла на мероприятие, чтобы поддержать кутюрье.
Примечательно, что с ней была сестра, дизайнер, Виктория Андреянова. Телеведущая облачилась в платье макси цвета Tiffany. Она скрыла изъяны своей фигуры.
Рядом с Юдашкиным была его жена Марина в молочном платье. Весь день маэстро получал комплименты.
«На Московской Неделе моды Валентин Юдашкин показал свою новую коллекцию! На Парящем мосту на фоне заката точеные силуэты моделей выглядели потрясающе!
А когда в финале Валентин вышел к зрителям, мы стоя аплодировали его таланту и мужеству! Рядом, как и всегда по жизни, была его верная супруга Марина Юдашкина», — написала звезда.
А поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что она очень похожа с сестрой.
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Екатерина Стриженова с сестрой. Фото: соцсети звезды