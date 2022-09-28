«В одного решил сквазануть через перевал»: Тимати отреагировал на «свое» фото на российско-грузинской границе

Тимати уже много лет строит карьеру в российском шоу-бизнесе. Он создает хиты и клипы. Но также артист проявил себя, как у спешный бизнесмен. В этом году он купил сеть знаменитых кофеен и переименовал их в Stars Coffee.
Артист вступал в перепалку с Максом Барских, который нелестно высказался о России. А недавно самого рэпера обвинили в том, что он якобы сбежал из страны.
После объявления о частичной мобилизации Тимати стал делится кадрами из Узбекистана. На него сразу посыпалась волна критики. Однако он вскоре сделал заявление, что уже вернулся в Москву, находится дома и отправится на фронт, если его призовут.
Но 27 сентября в Сети появилось фото, которое было сделано на российского-грузинской границе. Там среди толпы людей был замечен гражданин, очень похожий на Тимати.
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Примечательно, что артист решил прокомментировать это фото. Он ничего отрицать не стал. Рэпер решил быть ироничным.
«Да это я, на крысу в одного решил сквазануть через перевал, вместо бизнес-класса в Дубцы. Надо быть проще и ближе к народу», – написал он.
Поклонники оценили юмор Тимати. Многие отметили, что гордятся тем фактом, что в такое сложное время он не покидает родину.
Фото: соцсети