«В одного решил сквазануть через перевал»: Тимати отреагировал на «свое» фото на российско-грузинской границе

Тимати уже много лет строит карьеру в российском шоу-бизнесе. Он создает хиты и клипы. Но также артист проявил себя, как у спешный бизнесмен. В этом году он купил сеть знаменитых кофеен и переименовал их в Stars Coffee.

Артист вступал в перепалку с Максом Барских, который нелестно высказался о России. А недавно самого рэпера обвинили в том, что он якобы сбежал из страны.